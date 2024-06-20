Что посмотреть в Таджикистане

Таджикистан развивает свой туристический потенциал. В период летних отпусков страна готовится к наплыву гостей. Туроператоры разработали новые маршруты. Корреспондент «МИР 24» Карина Нарзикулова узнала о самых интересных направлениях.

Первых в этом сезоне участников автобусной экскурсии встречают под звуки карная и сурная. За час туристы увидят десятки достопримечательностей Душанбе. Такие туры популярны не только у иностранцев, местные хотят оценить то, как похорошела столица за последние годы.В этом сезоне для туристов добавили новое направление – древний город Гиссар. Туры бесплатные, проходят каждые выходные.

«Все четыре маршрута очень интересные. Даже мы, жители столицы, благодаря таким экскурсиям узнаем много нового о нашем городе. Для туристов, которые хотят узнать больше о нашей культуре, истории это будет очень интересно», – сказал житель Душанбе Фируз Каримзода.



Растет популярность и пеших походов в горы. На природе можно передохнуть от жары, сейчас в республике зной под 40 градусов, поэтому многие путешественники выбирают маршрут к озеру Тимурдара. Подъем по лесистым склонам занимает около трех часов.

«По пути мы наблюдаем очень красивые водопады, из-за того что сейчас вот только начинают ледники таять, по пути начинают появляться водопады, которые существуют месяц, может даже меньше и вот сейчас самое время насладиться ими», – отметил гид Амир Исаев.



«Каждый раз удивляюсь, насколько у нас красиво. Насколько у нас природа фантастическая, сказочная. И самое главное наше богатство это природа, но я считаю, что самое большое богатство это наши люди», – сказал турист Тимур Раджабзода.



Горы в Таджикистане занимают 93% территории. Испытать себя здесь сможет как новичок, так и опытный альпинист. В этом сезоне страна готовится к рекордному наплыву туристов. Так, в первом квартале Таджикистан посетили на 30% больше гостей, чем за аналогичный период прошлого года.