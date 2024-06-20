Выгодные направления для путешествия из ЯНАО в июле

Для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа в июле самыми дешевыми авианаправлениями станут Красноярск, Новый Уренгой и Тобольск. В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip корреспонденту URA.RU сообщили, что билет в одну сторону обойдется в среднем от 8000 до 9500 рублей.

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«Жителям ЯНАО в июле выгоднее всего лететь в Красноярск — билет в одну сторону стоит около 8000 рублей. В 8600 рублей обойдется перелет в Новый Уренгой, за 9500 рублей можно отправиться в Тобольск», — сообщили аналитики сервиса.



Тюмень и Самара замыкают список самых дешевых внутренних авианаправлений для ямальцев в середине лета. Стоимость полета в города составит 9800 — 10 500 рублей.

За границу выгоднее всего ямальцам отправиться в Ош (Киргизия) — билет будет стоить в среднем 17 000 рублей. Следом идет Самарканд (Узбекистан) — 17 600 рублей, Ташкент (Узбекистан) — 18 400 рублей, Анталья (Турция) — 19 500 рублей и Минск (Белоруссия) — 19 800 рублей.

При этом наибольшим спросом у жителей ЯНАО в июле пользуется Тюмень. Туда оформлено 15,5% авиазаказов. Второе место занял Сочи (15,2%), а третье — Москва (14,8%). Замыкают пятерку Минеральные Воды (11,2%) и Уфа (8,8%).

В начале лета ямальцам дешевле всего можно было улететь в Тобольск. Билет в одну сторону стоил около 7000 рублей. Среди зарубежных направлений наиболее дешевым в июне стал Гомель в Белоруссии. Полет туда с Ямала стоил порядка 18 000 рублей.