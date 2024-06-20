Куда жители ХМАО могут дешево слетать в июле

Жители ХМАО в июле могут недорого улететь в Екатеринбург. Билет в одну сторону обойдется в 6 000 рублей. Об этом аналитики OneTwoTrip сообщили корреспонденту URA.RU.

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«В июле жителям ХМАО можно бюджетно слетать в Екатеринбург. Перелёт в одну сторону обойдётся примерно в 6 000 рублей», — сообщили аналитики сервиса.



Кроме того, можно найти недорогие билеты в Тюмень — 7 000 рублей, Омск (7 500 рублей), Красноярск (8 500 рублей) и Новосибирск (9 000 рублей). Среди зарубежных направлений самыми выгодными оказались Ташкент (Узбекистан) — перелет в одну сторону на человека будет стоить 14 000 рублей, Ереван (Армения) — 15 000 рублей и Усть-Каменогорск (Казахстан) — 15 800 рублей. Замыкают список Ош (Киргизия) с билетами за 17 000 рублей и Минск (Белоруссия) за 17 500 рублей.

Самым популярным направлением внутри страны среди жителей ХМАО оказался Сочи. На южный курорт приходится 19,9% авиабронирований. Следом идут Москва (15,7%), Санкт-Петербург (10,4%), Уфа (8,2%), Минеральные Воды (7,3%) и Махачкала (4,9%). Из зарубежных городов наиболее востребованы Ереван (22,7%), Худжанд (18,2%), Фергана (13,9%), Ош (13,7%) и Бишкек (13,6%).

В ХМАО подешевела стоимость перелетов в Москву. Цена рейсов из Сургута в столицу на конец июня упала более чем на 25%. Так в Москву в последние числа месяца можно улететь примерно за 7 тысяч рублей.