Спрос россиян на санаторный отдых вырос

Спрос россиян на санаторный отдых в июне - июле 2024 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, при этом наибольший рост бронирований зафиксирован в Крыму. Об этом говорится в результатах исследования сервиса "Яндекс путешествия", которые есть в распоряжении ТАСС.

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"В 2024 году зафиксирован рост спроса на санатории в России на 15%. <…> Республика Крым - прирост год к году составил 233% (более чем в три раза)", - рассказали эксперты.



Также в топ-5 регионов по росту спроса вошли Воронежская область (рост в три раза), республики Татарстан (в 2,7 раза) и Башкортостан (+83%), а также Саратовская область (+71%). Средняя стоимость размещения в санаториях этих регионов варьируется от 7 до 10 тыс. рублей в сутки, отмечается в исследовании.

По данным сервиса, самыми доступными по цене регионами для оздоровительного туризма в этом году являются Липецкая область (2,1 тыс. рублей в сутки), Новгородская область (2,5 тыс. рублей), Карачаево-Черкесская Республика (2,8 тыс. рублей) и Пензенская область (2,9 тыс. рублей).

Самыми популярными странами для оздоровительного отдыха остаются Белоруссия и Абхазия, добавили эксперты.