Организаторы круизов по Оби заявили об отсутствии Речного вокзала

«Третий город в России должен иметь хотя бы речной вокзал», – заявил VN.ru директор круизной компании «Созвездие» Михаил Алямовский. Организаторы круиза «От тайги до Полярного круга» стали участниками круглого стола о развитии внутреннего водного туризма в рамках XI Транспортного форума. Как заявили владельцы трехпалубного теплохода «Северная сказка», судно не пустили к причалу в Новосибирске, который конечной точкой маршрута.

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«Есть прекрасный причал, но нас туда не пустили, потому что боятся, что большой теплоход его увезёт за собой, – рассказал Михаил Алямовский. – Но мы швартуемся на всем остальном участке маршрута к причалам гораздо меньшего размера без проблем. Встаём на растяжках с якорями. Здесь, грубо говоря, не пустили».



Как рассказали в круизной компании, 143 пассажира вместе с чемоданами пересадили на теплоходы Речфлота, чтобы переправить на берег. Между тем, круиз «От тайги до Полярного круга», который проходит по Обь-Иртышскому бассейну – удовольствие не для бедных. Северные нефтяные города, природные и исторические достопримечательности Сибири по маршруту от Сургута до Тобольска стоит от 152 тысяч рублей.

Как рассказали организаторы круиза, впервые «Северная сказка» прошел по Оби в 2023 году от Обской губы до Тобольска. В этом году трехпалубный теплоход впервые зашел в Новосибирск. В планах организаторов Томск и Омск.

«В Тобольске прекрасный дебаркадер стоит. В Увате нам городские власти выделили паром, который обслуживает нас в течение 4 часов стоянки. В Октябрьском промежуточная стоянка – мы высаживаем на скоростных лодках, а по остальному маршруту везде есть прекрасные причалы», – уточнил Алямовский.



Организаторы роскошного круиза обратились в правительство Новосибирской области с просьбой решить вопрос с причалом в Новосибирске. Еще раз «Северная сказка» придет в наш город уже в 2025 году.