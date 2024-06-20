Интерес к бизнес-туризму вырос вместе с ценами: сколько стоит уехать в командировку?

Среди городов с самой дорогой стоимостью аренды апартаментов для деловых поездок оказался Владивосток, сообщает ИА DEITA.RU. Исследование туристической аренды апартаментов и квартир в России провел МТС Travel вместе с платформой RealtyCalendar. Спрос на бронирование апартаментов за прошлый год вырос почти в 2 раза, а темпы роста в 10 раз превысили спрос на номера в отелях.

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За последние 12 месяцев (по май 2024 года) количество бронирований квартир и апартаментов для путешествий в России выросло на 92% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, в то время как число бронирований в отелях увеличилось на 10%. Средний чек за проживание в объектах посуточной аренды вырос на 17% – до 2 500 рублей за ночь. Несмотря на повышение цен, апартаменты остаются одним из самых доступных типов размещения и все активнее занимают нишу бюджетного туристического жилья.

Отдельно были проанализированы бронирования апартаментов и квартир для командировок. Интерес бизнес-туристов к этому виду туристического жилья также заметно вырос – на 78%. В то время как бронирования отелей для командировок прибавили только 6%. Средний чек за ночь в заказах для командировок составил 3 400 рублей (+13% за год).

Самой дорогой для деловых путешественников оказалась аренда апартаментов в заполярном Норильске (в среднем 5 300 рублей за ночь), а также в курортных Сочи (5 300 рублей) и Адлере (5 200 рублей), где цены подогревает высокий спрос на любое туристическое жилье. В топ по цене попали и другие курорты – Каспийск и Калининград, и отдаленные северные и дальневосточные города – Надым, Южно-Сахалинск, Мирный и Владивосток. Замыкает список Нижний Новгород, который является одновременно одним из старейших деловых центров страны и одной из самых популярных туристических локаций.

В целом, за минувший год количество доступных для туристической аренды апартаментов в России выросло почти в полтора раза – на 48%. Самый широкий выбор предлагают туристам Москва, Санкт-Петербург и Сочи. По этому показателю Казань вошла в десятку лидеров с приростом объектов посуточной аренды на 55%.