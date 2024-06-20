В Бурятии откроют 14 туристско-информационных центров

Открытие 14 туристско-информационных центров (ТИЦ) в разных районах Бурятии запланировано до конца 2024 года. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра туризма республики Баярма Цыдыпова.

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"В 2024 году в Бурятии распахнут свои двери 14 туристско-информационных центров. Часть из них уже начали работать", - сказала Цыдыпова.



Для создания ТИЦ предпринимателям оказывается господдержка, выделяются субсидии. Такие центры открываются в популярных у туристов местах, рядом с федеральными магистралями - для удобства автопутешественников. В ТИЦ люди могут получить всю необходимую информацию о той или иной местности, о достопримечательностях, маршрутах, логистике, там же есть возможность отдохнуть, приобрести буклеты, карты, сувениры, продукты местных производителей - фермеров и ремесленников.

Новый ТИЦ уже открылся и работает в Иволгинском районе, рядом с Иволгинским дацаном - центром буддизма в России. Именно в этом монастыре расположена резиденция верховного иерарха Буддийской традиционной сангхи России - Пандито Хамбо-ламы. Также уже принимают туристов ТИЦ в селах Горячинск и Гремячинск - на восточном берегу Байкала.

На юге Бурятии, в Селенгинском районе, недалеко от российско-монгольской границы начали работать два ТИЦ: "Великий чайный путь" и "Вечный зов". Они рассчитаны как на российских, так и иностранных туристов, следующих из Монголии и Китая. Запланировано открытие ТИЦ в горном Тункинском районе - у подножия Восточного Саяна, в Баргузинском и Курумканском районах, которые известны живописной природой и множеством минеральных источников, а также в Кабанском и Заиграевском районах.

Господдержка туризма

В 2023 году турпоток в Бурятию составил 641 тыс. человек - речь о тех гостях, которые останавливались в отелях, гостиницах, базах отдыха. Это в 1,5 раза больше, чем в 2022 году.

"Такому росту способствуют меры господдержки. Ее объем за последние годы беспрецедентен: в 2022-2023 годах республика по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" получила в виде субсидий 1 млрд рублей. Наш регион - один из лидеров в России и абсолютный лидер в Дальневосточном федеральном округе по полученной господдержке по линии нацпроекта", - отметила Цыдыпова.



За два последних года в Бурятии построено 40 кемпингов и модульных отелей с общим числом номеров - 369. В этом году предприниматели откроют новые оборудованные всем необходимым для комфорта и безопасности пляжи, в том числе первый сертифицированный детский пляж, шесть круглогодичных бассейнов. 38 предпринимателей получили финансовую поддержку на приобретение оборудования и снаряжения для активного отдыха, спорта и водного туризма.

В настоящее время в Бурятии работает 502 коллективных средства размещения, 20 санаторно-курортных учреждений, 32 туроператора и 103 турагентства.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения является озеро Байкал, также популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. Гостей привлекает Иволгинский дацан, деревни, где проживают старообрядцы, а также другие локации и события, знакомящие с культурой и традициями народов Бурятии. Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли.