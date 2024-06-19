Совкомбанк поддержит строительство крупнейшего в России туристического кластера

Совкомбанк договорился с компанией Astrum Group об участии в создании крупнейшего в России туристического кластера на берегу Чёрного моря. Предполагается, что банк выступит финансовым консультантом и организатором финансирования проекта.

На площадке форума недвижимости «Движение» Совкомбанк договорился о сотрудничестве с краснодарским девелопером Astrum Group. В рамках партнёрства банк планирует поддержать строительство крупнейшего в России туристического кластера — гостиничного четырёхзвёздочного комплекса Alean Resort Montvert.

«Банк примет участие в качестве финансового консультанта, организатора финансирования или кредитора, в том числе проведёт анализ финансовых аспектов реализации проекта и оценки возможности привлечения внешнего финансирования», — заявил первый вице-президент Совкомбанка Игорь Волков.



Сам гостиничный комплекс будет построен в Лазаревском районе города Сочи и станет самым масштабным круглогодичным курортом на берегу Чёрного моря. Об этом заявил генеральный директор компании «СЗ Якорная Щель», входящей в структуру Astrum Group, Евгений Иноземцев.