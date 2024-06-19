Жители Волгограда назвали главные символы города-героя

Специалисты исследовательской организации подвели итоги исследования, в рамках которого изучался культурный код российских городов-миллионников, в том числе и Волгограда.

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Согласно данным аналитического центра НАФИ, большинство жителей Волгограда удовлетворены обликом своего города и считают его привлекательным для туристов и инвесторов. Этому способствует известность местной культуры и традиций за пределами региона.

В культурный код Волгограда местные жители включили Александру Пахмутову, Илью Машкова, Маргариту Агашину, Ирину Дубцову, Владислава Коваля, Михаила Серебрякова, Прохора Шаляпина, Юлию Ковальчук.

Также среди символов города-героя участники исследования выделил Волго-Ахтубинскую пойму, озеро Эльтон, реки и водоемы, фестивали #ТриЧетыре и «От Волги до Дона», производства сладостей и соков, горчичное масло, котлету по-волгоградски и арбузный фестиваль.

Эксперты также выяснили, что 87% волгоградцев поддерживают интеграцию элементов культурного кода в облик города-героя.