Эксперты считают, что потепление в Арктике способствует развитию туризма

Директор НИИ экономики и управления устойчивым развитием туризма Христофор Константиниди заявил, что природное явление в виде глобального потепления может сыграть на руку работником туристической сферы.

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Причина, по его словам, которые процитировали журналисты «Север-Пресс», кроется в желании людей переместиться из приевшихся жарких уголков мира поближе к холодному континенту.

Летняя погода, как заявил Христофор, стала утомительно действовать на туристов, поэтому теплые страны, хоть и пользуются спросом, но уже стали понемногу уступать арктическим направлениям.

«Туристический тренд - россияне поехали по стране. Арктика манит самим словом. Дело не в температуре воздуха или ледниках, а в том, что сейчас уже 5% от всего турпотока - это арктические направления», - отвечает эксперт.



Такая тенденция подталкивает на мысль о возможной популяризации арктического туризма.