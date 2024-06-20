Льгов третий раз участвует во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Город два раза побеждал, что позволило привести в порядок улицу Карла Маркса и Красную площадь. В результате центр города преобразился.

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Анна Коновалова отметила, что после благоустройства во Льгове турпоток вырос в два раза. В городе повысился спрос на аренду торговых площадей.

В 2024 году Льгов вновь принимает участие в заявочной кампании всё того же всероссийского конкурса. Планируется благоустроить рекреационную зону от пешеходного моста через реку Сейм до Башни Шамиля, сообщили в правительстве региона.