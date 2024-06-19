В Минэкономразвития рассказали о росте туристического сектора

В 2023 году в России было совершено 84 миллиона поездок, это на 14 процентов больше, чем в 2022-м. Это впечатляющий рост, заявил 19 июня замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков в Совете Федерации на круглом столе по теме эффективности мер господдержки развития туризма в российских регионах.

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«Туризм — одна из самых быстрорастущих отраслей. Мы превысили доковидный уровень на 9 процентов», — поделился данными замминистра.



Кроме того, растет и инвестиционная активность, отметил Вахруков. По его словам, в 2023 году бизнес вложил в отрасль более 800 миллиардов рублей, что на треть больше, чем в 2022-м.

Спрос на туристические услуги есть «здесь и сейчас», и его нужно удовлетворять, уверен представитель Минэкономразвития. Поэтому в прошлом году было введено 12,5 тысячи новых гостиничных номеров, рост составил 10 процентов по сравнению с предыдущим годом.

В 2024 году в регионах строят 180 гостинец на 57 тысяч номеров, которые будут вводиться в эксплуатацию уже в этом году, отметил Вахруков.

Он рассказал, что в 2023 году была запущена программа строительства модульных гостиниц.