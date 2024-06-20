Туристы рассказали, какие места им больше всего не нравятся в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород с каждым годом становится все более привлекательным городом для туристов со всей России. Однако в городе есть достопримечательности, которые разочаровывают туристов.

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Так, по словам туристов, не стоит посещать Дом культуры имени Ленина. Он находится на улице Октябрьской революции в Нижнем Новгороде. Сейчас ДК превратился в одну из самых знаменитых заброшек города. Но многие туристы отмечают, что ничего примечательного в здании нет. Якобы его стоит отреставрировать и создать новое культурное пространство.

Камень желаний находится в парке имени Пушкина в Нижнем Новгороде. Но приезжие жалуются как на то, что он не исполняет желаний, так и на то, что камень в плохом состоянии. Многие отмечают, что скульптура только портив внешний вид парка.

Мельница Якова Башкирова — это историческое здание на улице Интернациональная в Нижнем Новгороде. К сожалению, здание давно пришло в упадок, хотя и является объектом культурного наследия.

Также туристы раскритиковали Канавинский мост, с которого открываются красивые виды, но переходить по нему с одного берега на другой крайне неудобно, передает NewsNN.

Нижний Новгород становится все более популярным среди туристов, включая иностранцев. В связи с этим NewsNN составил список основных достопримечательностей города, которые привлекают иностранных посетителей.