Среди туристов в Краснодарском крае произошла вспышка ротавируса

В последнее время туристы, посещающие Краснодарский край, начали массово заболевать ротавирусом, просто покупавшись в море. Выяснилось, что из-за нехватки очистных сооружений местные предприятия сливают отходы прямо в море. Многим таким сооружениям уже больше полувека, а сроков их замены или модернизации пока нет.

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Согласно оценке страховой компании ВСК, в Краснодарском крае происходит 88% происшествий, после которых туристы обращаются в больницу. Это делает регион самым опасным для отдыха в России. При этом большинство жалуется на пищевые отравления и прочие подхваченные на отдыхе болезни ЖКТ.

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