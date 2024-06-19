Роспотребнадзор не разрешил купаться на владимирских пляжах

Специалисты Роспотребнадзора по Владимирской области 18 июня провели проверку на 40 пляжах, официально разрешенных для купания в регионе, по итогам которой список одобренных для купания мест сократился до 10.

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Проверку надзорного ведомства прошли:

Пляжи на озере Старка и озере Мелеховское в Ковровском районе; Пляж на набережной Оки и пляж на озере в селе Ковардицы в Муромском районе. Пять пляжей в Меленковском районе: на берегу Оки в селе Ляхи, на реке Унжа в Меленках, на реке Ушна в селе Бутылицы, а также водохранилища в деревне Кононовское и селе Денятино. Пляж на реке Колпь в парке «Землянина» поселка Красная Горбатка Селивановского района.

А вот владимирских пляжей в числе разрешенных не оказалось, видимо, из-за низкого качества воды на них, однако жителей областного центра, выезжающих в жаркие выходные на Улыбышевский карьер, Семязино или озеро Глубокое, это пока не останавливает.

Ранее мы писали, что владимирского полицейского уволили за доход на рекламе в соцсетях.