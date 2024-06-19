Каждый четвертый россиянин работает в отпуске, исследование

Каждый четвёртый россиянин продолжает работать во время отпуска из-за высокой ответственности и значительного объёма задач.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса путешествий МТС Travel и hh.ru.

Как говорится в материале, 80% россиян работают в отпуске, так как не могут делегировать свои обязанности.

Также выяснилось, что 35% работающих россиян отправляются в отпуск не чаще одного раза в год, а 11% вообще не помнят, когда отдыхали в последний раз. При этом свыше половины опрошенных берут отпуск два—три раза в год.

47% работающих россиян не могут часто брать отпуск, так как их обязанности некому передать.

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