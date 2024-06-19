В Екатеринбурге разрабатывают план по развитию реки

Река Чусовая станет центром притяжения для путешественников со всего мира. В Екатеринбурге разрабатывают план по ее развитию. Программа рассчитана на 2025-2030 годы, пишет ОТВ-Екатеринбург.

«Чусовая – это золотой пример для развития туризма, а сама область – интереснейшая область, и здесь есть, что показывать. Мы собираемся разработать программу до тридцатого года, имея в виду каждый год по одной площадке осваивать», – президент Международного Демидовского фонда Эдуард Россель.



В планах создать на берегу реки базы отдыха со всеми удобствами, сформировать сеть экскурсионных маршрутов и достопримечательностей, расположенных в притоке реки. Также планируется включить реку в уже действующий на территории области Демидовский маршрут.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что Свердловская область получит 590 млн рублей на развитие туризма, включая обустройство маршрутов и строительство глэмпингов.