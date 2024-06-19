В Северной Осетии на высокогорной турбазе появятся модульные гостиничные дома

Инвестор создаст 20 новых модульных гостиничных домов на высокогорной турбазе "Дзинага" в Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

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"На турбазе "Дзинага" появятся 20 новых модульных гостиничных домов. Уже скоро на территории турбазы откроются модульные быстровозводимые дома для комфортного пребывания гостей. Строят их по принципу софинансирования: не менее 50% от стоимости проекта - средства бизнеса, а вторая часть - субсидии от государства", - говорится в сообщении.



Благодаря господдержке инвестор уже установил на территории турбазы "Дзинага" 14 модульных домов, еще 6 каркасов предстоит собрать в ближайшее время. К домам подведены коммуникации, установлена система отопления и вентиляции.