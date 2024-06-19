В ХМАО упали цены на авиабилеты в Москву

В Ханты-Мансийском автономном округе подешевела стоимость перелетов в Москву. Цена рейсов из Сургута в столицу на конец июня упала более чем на 25%.

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«Стоимость рейса Сургут-Москва на 25 июня в одну сторону составляет 7080 рублей. До этого цена перелета была на уровне 9605 рублей», — следует из данных сайта «Авиасейлс». Соответственно, стоимость снизилась примерно на 26%.



Цены на перелеты в столицу из Сургута в это время, на данный момент, наиболее выгодные, как и из Нижневартовска. Улететь из последнего в Москву, например, 24 июня можно тоже примерно за 7 тысяч рублей.

В последних числах месяца стоимость рейсов наоборот возрастает. Цены на перелеты из Сургута могут доходить до 13 тысяч рублей, а из Нижневартовска — до 9 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало, куда жители ХМАО путешествовали в мае. По данным сервиса OneTwoTrip, тогда чаще всего жители ХМАО летали самолетом в Москву, а добирались поездом — в Тюмень.