$87.04-2.0193.30-2.09
Почта

Переполненные туристами пляжи российского курорта попали на видео

Переполненные туристами пляжи российского курорта Кабардинка, Краснодарский край, попали на видео. Кадры публикует Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Переполненные туристами пляжи российского курорта попали на видео
©  Lenta.ru

На записи видно, что у берегов моря почти не осталось места для туристов.

«Сообщают, что на пляжах Кабардинки наблюдается ажиотаж среди отдыхающих», — отмечают в АТОР.

Уточняется, что вода в море прогрелась до плюс 27 градусов.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что самый выгодный период для отдыха в 2024 году для россиян выпадает на начало лета или начало осени. Специалист отметил, что июль и август — традиционное время для отпусков у россиян.