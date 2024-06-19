Переполненные туристами пляжи российского курорта попали на видео

Переполненные туристами пляжи российского курорта Кабардинка, Краснодарский край, попали на видео. Кадры публикует Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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На записи видно, что у берегов моря почти не осталось места для туристов.

«Сообщают, что на пляжах Кабардинки наблюдается ажиотаж среди отдыхающих», — отмечают в АТОР.



Уточняется, что вода в море прогрелась до плюс 27 градусов.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что самый выгодный период для отдыха в 2024 году для россиян выпадает на начало лета или начало осени. Специалист отметил, что июль и август — традиционное время для отпусков у россиян.