В РАНХиГС назвали самые востребованные курорты России

Наибольшей популярностью у граждан пользуются Краснодарский край и Минеральные воды.

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В эфире радиостанции «Говорит Москва» профессор РАНХиГС Галина Дехтярь подчеркнула, что в РФ «можно найти туры на любой кошелёк».

«Развивается автомобильный туризм, строятся кемпинги вдоль трасс. Этому уделяется огромное внимание. Но, с другой стороны, мы едем к морю и солнцу, поэтому прогнозируемо то, что будет всплеск продолжаться к курортам Краснодарского края. Но при этом нужно отметить, что всех удивила Анапа, которая дала самый большой прирост по численности желающих туда поехать. При этом очень интересен прирост продаж туров в Минводы, где великолепная природа, интересные памятные места, поэтому здесь прирост тоже обеспечен. 22 миллиарда рублей были выделены на развитие инфраструктуры туризма в 28 городах страны. Поэтому здесь надо отметить, что те города, которые мы часто видим по телевиденью: Казань, Екатеринбург, Питер, Пермь и многие другие — это те города, которые можно посетить с комфортом, понимая, что вложенные государством деньги дадут нам возможность хорошо отдохнуть. У нас можно найти на любой кошелёк сегодня туры».



Ранее Дмитрий Чернышенко спрогнозировал число турпоездок по России в летние месяцы. Это 44 миллиона или 49% от планируемого общегодового объёма.

Показатель доли туризма в ВВП страны демонстрирует рост с 2020 года и по итогам 2023-го составил 2,8%, отметил вице-премьер.