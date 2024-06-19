Турсервис Russpass разработал тематический маршрут к дню рождения Анны Ахматовой

В июне в Москве отметят 135 лет со дня рождения поэтессы Анны Ахматовой. К ее юбилею тематический маршрут подготовил проект Russpass.

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Жители и гости города могут увидеть Москву глазами поэтессы и пройтись по знаковым для нее местам. Например, узнать, где Ахматова впервые услышала "Мастера и Маргариту", познакомилась с Александром Солженицыным и проводила свободное время.

Мероприятия подготовили и на ВДНХ. Там пройдет тематический спектакль, лекции и мастер-класс по дизайну сумок с цитатами из стихотворений Ахматовой.