Власти Геленджика рассчитывают увеличить объем курортного сбора

Геленджик – один из городов-курортов Краснодарского края, где с 2018 года действует программа курортного сбора. С 2022 года сумма, которую уплачивает турист, составляет 30 рублей в сутки.

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В результате в прошлом году объем курортного сбора составил 73 млн рублей. В этом году власти города рассчитывают, что объем поступлений в бюджет увеличится до 80 млн рублей. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава Геленджика Алексей Богодистов.

Сумма вполне реальная, поскольку с начала года Геленджик уже заработал 69 млн рублей. Это максимальный показатель, который когда-либо был достигнут городом с начала действия программы,

Богодистов уточнил, что сбором средств по-прежнему будут заниматься операторы курортного сбора. В этом году в реестр включены 909 человек, что на 193 человека больше, чем годом ранее.

Несмотря на то, что сумма, взимаемая с одного туриста, кажется небольшой, в совокупности она позволяет городу благоустраивать территории и развивать туристическую инфраструктуру.

Средства, заработанные в 2024 году, также направят на улучшение городской инфраструктуры, сообщил Богодистов.