Политолог оценил туристический потенциал Санкт-Петербурга

Петербургский политолог Юрий Светов сообщил, что туристический потенциал Петербурга сегодня стремительно повышается.

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Он отметил, что все больший интерес туристы проявляют к пригородам региона.

— Мы уже привычно говорим о тех достижениях, которых добился, допустим, Кронштадт. На днях открылся после реставрации Китайский дворец в Ораниенбауме, а также Верхний сад в Петергофе, в Царском Селе появляются все новые локации, привлекательные для туристов, — отметил он в комментарии газете «Петербургский дневник».



Светов добавил, что необходимо уделить больше внимания развитию логистики, чтобы туристам было удобно добираться до самых интересных мест. Также нужно продолжать развитие сети внутригородского водного транспорта.

Он добавил, что по итогам сезона 2023 года Петербург посетило 9,5 миллиона туристов. Ожидается, что эта цифра будет расти.

В Петербурге с 1 апреля начал действовать курортный сбор. Реакция на него оказалась неоднозначной, как у туристов, так и у представителей туриндустрии, передает Neva.Today.

Большинство жителей России планируют путешествовать летом внутри страны. Это говорится в исследовании, проведенном сервисом путешествий «Туту».