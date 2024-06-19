Экстремальный тур по Югре: путешественников заводят вглубь тайги по болоту

Поклонники туристических походов могут по-настоящему оценить северный характер во время нелегкого пути до юрт Петровых. Супруги из тайги обещают яркие впечатления, что ждет туристов после прибытия – в нашем материале.

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«Мы решили, что это, возможно, будет кому-то интересно. Просто у нас не формат музея, а именно показываем нашу жизнь, быт, как это есть на самом деле», – рассказал хозяин юрт Петровых Тарас Марущак.



Новый маршрут погрузит всех желающих в жизнь тайги и северного быта. Чтобы добраться до стойбища и юрт гостям предстоит несколько часов плыть в лодке, а потом пешком идти через болото. На месте кроме традиционной рыбалки можно изготавливать посуду и национальную одежду.

В прошлом году супруги Мурущаг из Нефтеюганского района победили в районном конкурсе. Их трехдневный тур-перезагрузка в юртах Петровых станет новым и туристическим местом для гостей региона. На стойбище уже идет строительство, к хозпостройкам супруги хотят возвести несколько новых домиков для туристов.

Напомним, что представители туроператоров Югры и Китая планируют подписать соглашение, которое позволит туристическим группам посещать страны без виз. Ранее мы писали, что в регионе развивают этнографический туризм, чем будут удивлять гостей югорчане – читайте здесь.