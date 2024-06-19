В жарком июле в России снизятся цены на отдых: список городов

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал цены на популярные трехзвездочные отели. Публикуем список российский и зарубежных городов, где в июле подешевел отдых.

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«В Новокузнецке цены снизились на 67 %, в Пятигорске – на 23 %, в Минеральных Водах – на 17 %. В Благовещенске, Плесе, Великом Новгороде, Перми, Санкт-Петербурге, Костроме, Йошкар-Оле», – говорится в сообщении.



Сеул лидирует среди зарубежных направлений. Цены на техзвездочные отели там снизились на 35 %. В Стамбуле и Мадриде можно отдохнуть примерно на треть дешевле. Кроме того, отдых дешевле, чем в начале лета обойдется также в Афинах, Актау, Париже, Белграде, Ереване, Тбилиси и Дубае отдых, передают «Известия».

Напомним, в разгар туристического сезона в Крыму решили провести ремонт железнодорожного полотна. Из-за этого часть поездов отменена.