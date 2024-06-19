Номерной фонд санатория «Жемчужина Камчатки» планируют увеличить

Номерной фонд санатория "Жемчужина Камчатки", который расположен на термальных источниках, будет увеличен в 3-4 раза после реконструкции и объединения с другими популярными местами отдыха. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

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"Мы объединим в единую логику развития спа-центр "Лагуна", круглогодичный центр "Экосистема" по работе с молодежью, детский лагерь им. Гагарина и санаторий "Жемчужина Камчатки". Все они будут объединены единой транспортной инфраструктурой, пешеходными дорожками, парковой зоной и будут развиваться как целостная агломерация, направленная на создание качественных условий для отдыха, санаторного оздоровления. Уже ведется практическая работа по строительству дополнительного номерного фонда в "Жемчужине Камчатки": в общей сложности количество мест для оздоровления будет увеличено в 3-4 раза, в зависимости от сезона. При этом само функционирование санатория не будет прерываться", - привели в сообщении слова губернатора Камчатки Владимира Солодова.



Как сообщили ТАСС в "Жемчужине Камчатки", в начале года санаторий стал победителем конкурса при поддержке Минэкономразвития России на получение льготного кредита. Средства будут направлены на строительство коттеджей и реконструкцию старого корпуса.

"Жемчужина Камчатки" - старейшая здравница на полуострове. Учреждение специализируется на лечении кожных заболеваний, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.