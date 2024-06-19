В Новосибирске начнут строительство спортивно-туристического комплекса

Строительство спортивно-туристического комплекса с бассейном и крытым катком в Новосибирске за 1,7 млрд рублей планируется начать до конца года. Сейчас инвестор оформляет в аренду земельный участок, сообщил ТАСС министр экономического развития региона Лев Решетников.

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Проект был одобрен на инвестсовете при губернаторе Новосибирской области в декабре прошлого года.

"После проработки технических вопросов инвестор приступит к получению разрешения на строительство, предварительный срок - сентябрь 2024 года", - сообщил Решетников.



В пресс-службе министерства ТАСС уточнили, что строительные работы планируется начать до конца года. Инвестиции в создание комплекса оцениваются в 1,7 млрд рублей. Как пояснили в региональном Минэкономразвития, земельный участок будет предоставлен инвестору в аренду на пять лет.

"Далее, после того, как инвестор построил там свой объект капитального строительства, он может выкупить участок, либо уже в соответствии с земельным кодексом снова брать в аренду на 49 лет. Эти условия работают для всех масштабных инвестпроектов", - добавили в пресс-службе.



Проект подразумевает создание комплекса для различных видов спорта с медицинским обслуживанием, лечебными и профилактическими процедурами, проживанием спортсменов и тренеров, а также создание гостиницы на 150 номеров. Он рассчитан на одномоментное пребывание до 2 тыс. человек. Участок будет расположен на площади 74 га. В комплекс войдут зал для соревнований, бассейн, тренировочные залы и лечебно-оздоровительные помещения, крытый каток вместимостью до 100 человек. Срок окупаемости проекта - 7 лет, он позволит создать 180 рабочих мест.