На портале «Знакомьтесь, Нижний» появился спецпроект для автотуристов

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

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«Одна из наших задач — продвижение автопутешествий по Нижегородской области как комфортного и доступного вида туризма со своими уникальными особенностями», — рассказал региональный министр туризма и промыслов Сергей Яковлев.



Он также отметил, что проект включает анимированную карту, а также информацию о туристических маршрутах, в том числе до Выксы, Дивеева, Арзамаса, Большого Болдина и Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что Курская область представила туристические проекты на форуме «Слово о русском сердце» в Китае.