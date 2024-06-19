Туроператоры оценили привлекательность Выксы для путешественников

По приглашению Объединенной металлургической компании (ОМК) крупнейшие туристические агентства и туроператоры «Открой мир», «НижегородИнТур», «Пилигрим» и «Москва глазами инженера» оценили сферу гостеприимства Выксы.

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За два дня туроператорам показали маршруты промышленного туризма по заводу ОМК, наследие «Выкса-фестиваля» и городскую программу «36 часов в Выксе».

В тур включили авторские мастер-класс по «выксунской майолике», иммерсивные спектакли, арт-объекты и инсталляции, а также путешествие на SUP-бордах по Верхнему пруду. Завершилось знакомство с городом металлургов гастрономическим походным спектаклем «По домам», где участники пообщались с местными жителями за обеденным столом.

Гости отметили перспективность Выксы как туристического направления.

«Большое впечатление произвел энтузиазм жителей Выксы, которые проводят прекрасные авторские программы. Они будут интересны, так как сразу знакомят участников с жизнью и бытом выксунцев. Также мы посетили прокатный стан 5000 – он действительно впечатляет и заставляет восхищаться тем, как сегодня живет и развивается производство в России. Очень рекомендую такую поездку как программу выходного дня», — отметила гид проекта «Москва глазами инженера» Марина Ливадина.



Отмечается, что визит туроператоров стал частью комплексной программы развития Выксы, инициатором которой выступает группа ОМК вместе с администрацией города.