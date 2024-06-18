Эксперты составили список самых безопасных туристических городов России

Столица Татарстана заняла первое место в рейтинге самых безопасных туристических городов России. В Казани зафиксировано лишь 0,1% летних чрезвычайных происшествий, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

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На одной строчке с Казанью разместился Калининград. Далее расположились Москва (0,3%) и Туапсе (0,5%).

Санкт-Петербург, который остается одним из популярных направлений для поездок, попал в рейтинг самых опасных городов для туризма. Аналитики зафиксировали в Северной столице 5,3% летних ЧП.

Казань также стала лидером среди городов-миллионников по темпам роста цен на вторичном рынке жилья. По итогам мая 2024 года цена одного квадратного метра составила 169,5 тысячи рублей, что на 21,8% больше, чем в мае прошлого года.