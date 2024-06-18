В Салехарде планируют запустить прогулочный теплоход

Мэр Салехарда Алексей Титовский сообщил о планах по запуску пассажирского судна для речных прогулок. Глава отметил, что вопрос находится в стадии проработки.

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«Работаем над тем, чтобы использовать пассажирское судно большей вместимости. Пока не ясно когда это будет, но этот вопрос мы прорабатываем. Есть сложности, связанные с вопросами безопасности, лицензирования и стоимости», — рассказал Титовский в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте».



Мэр также отметил, что речные прогулки были положительно восприняты салехардцами в прошлом году.

Экскурсии на катерах были запущены в Салехарде летом 2023 года. Прогулка на катере сопровождалась познавательными рассказами экскурсовода о городе.