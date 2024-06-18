$87.04-2.0193.30-2.09
Почта

Россиянам рассказали о запрете провожающим заходить в некоторые типы поездов

Лица, провожающие пассажиров, не допускаются в вагоны «Сапсанов» и некоторых типов скоростных поездов. Об этом РЖД, комментируя сообщения в Telegram-каналах с жалобами путешественников на то, что провожающим их спутникам запретили заходить в вагоны.

В РЖД объяснили, в какие поезда нельзя заходить провожающим
© Lenta.ru

В компании пояснили, что с февраля 2022 года, согласно приказу Министерства транспорта России, провожающие не могут попасть в вагоны «Сапсана» на начальных и промежуточных станциях.

Помимо этого, в РЖД отметили, что, согласно другому приказу Минтранса, сопровождающие туристов люди также не допускаются в вагоны скоростных поездов №728/727 и №747/748 Москва — Санкт-Петербург — Москва.

Уточняется, что в других поездах дальнего следования формирования АО «ФПК» проводники разрешают заходить в вагоны провожающим и встречающим лицам только в сопровождении пассажиров.

В марте в РЖД раскрыли дизайн поезда для движения по высокоскоростным магистралям (ВСМ). Известно, что он будет обладать более острой и обтекаемой передней частью.

Отдых в России
Минтранс РФ
Федеральная пассажирская компания
РЖД