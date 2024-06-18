Курорт «Эльбрус» за зимний сезон принял рекордное количество туристов

Всесезонный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии завершил зимний горнолыжный сезон рекордными цифрами по турпотоку: за этот период на курорте побывали полмиллиона человек. Летом туристов ждут новые активности.

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«Самый высокогорный курорт России 17 июня завершил горнолыжный сезон. Он продлился 208 дней и стал абсолютно рекордным по многим показателям. Турпоток на курорт увеличился на 12% и составил 499 104 человека против 447 360 гостей по итогам прошлого сезона», — сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ.



По статистике 57% гостей курорта составили горнолыжники и сноубордисты, 43% - туристы. Как отмечают в компании, это говорит о повышенном интересе к курорту не только среди любителей активных видов спорта, но и среди людей, которые просто хотят отдохнуть на природе и насладиться красотой гор.

«В среднем в день зимой курорт посещало порядка 2400 человек, при этом самым посещаемым месяцем стал март — 103 378 человек, абсолютный рекорд курорта по посещаемости в месяц. Максимум людей в моменте было на „Эльбрусе“ 2 января — 7 218 человек. Для нас эти цифры не просто статистика, а база для принятия решений по развитию курорта, корректировке маркетинговых активностей. Конечно, мы видим тренд на круглогодичность „Эльбруса“ и ждем аналогичный турпоток в летний сезон», — отметил гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.



Сейчас курорт, основанный в начале 1970-х годов, проходит масштабную модернизацию под кураторством Минэкономразвития России.

«В минувшем сезоне проложено 6 километров новых видовых горнолыжных трасс синей и красной категории сложности, из них открыто 2,5 километра, идет строительство новой зоны катания, которую запустим в 2026 году», — рассказал замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.



В этом зимнем сезоне на «Эльбрусе» впервые появилась официальная инструкторская служба, были аккредитованы более 150 инструкторов. Также начал работать отдельный противолавинный патруль и открылся большой паркинг для гостей. В рамках программы социальной ответственности Кавказ.РФ инициировал акцию для ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей. Более 13 тысяч бойцов и их близких смогли бесплатно посетить канатные дороги. Впервые за 15 лет был запущен сноупарк, который посетило более 1500 райдеров.

На Эльбрусе также прошли знаковые спортивные мероприятия — чемпионат России, первенство России и этап Кубка России по горнолыжному спорту, в которых приняли участие более 115 спортсменов из 16 регионов. Впервые появился в продаже тариф «Фаст-трек» с ранним катанием — более 400 человек прокатились «первым следом».

Горнолыжный сезон 2022/23 на «Эльбрусе» продлился 224 дня — с 19 ноября 2022-го по 30 июня 2023 года. За это время на курорте приняли 440 тысяч человек.