РЖД возобновят перевозки к курортам Северного Кавказа по единому билету

«Российские железные дороги» (РЖД) возобновят систему единого билета на поезд и автобус для проезда к курортам Северного Кавказа. Мультимодальные перевозки будут действовать в высокий курортный сезон, с 30 июня по 30 сентября.

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«Единый билет для путешествий в Домбай, Архыз, Романтик и к курортам Приэльбрусья. С 30 июня до 30 сентября возобновляем мультимодальные перевозки к курортам Северного Кавказа и Приэльбрусья», — сообщается в официальном телеграм-канале компании.





В зависимости от маршрута пересадка предусмотрена на железнодорожных станциях Невинномысская или Минеральные Воды. От станции Невинномысская автобусы будут отправляться в Черкесск, Домбай, Архыз и Романтик, а от станции Минеральные Воды сообщение организовано по маршруту Тырныауз — Нейтрино — Эльбрус — Тегенекли — Байдаево — Иткол — Чегет — Терскол — Азау.

Мультимодальные, или комбинированные перевозки — это перевозки пассажиров несколькими видами транспорта, которые позволяют проложить более удобный пассажиру маршрут. Рейсы на таких маршрутах состыкованы по времени отправления и прибытия, и пассажиры просто пересаживаются с одного вида транспорта на другой на железнодорожных вокзалах или в аэропортах, уже имея на руках необходимые билеты. Подробная информация представлена на сайте РЖД.