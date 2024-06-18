В Крыму в пик туристического сезона до осени отменили часть поездов

В разгар туристического сезона в Крыму решили провести ремонт железнодорожного полотна. Из-за этого часть поездов отменена.

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«Как только новый график движения будет разработан, мы откроем продажи и объявим об этом», – отметил перевозчик.



Обратим внимание, что даты начала нового графика движения на данный момент нет. Подчеркнем, что некоторые поезда и продажу билетов на них перенесли на осень.

Например, речь идет о составах № 7 и 8 из Санкт-Петербурга до Севастополя, № 28 из Москвы в Симферополь, № 91 из столицы России в Севастополь, а также поезда 179 и 180 из Евпатории в Санкт-Петербург.