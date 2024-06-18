«Полетит кто-то один»: пассажиров не пустили на рейс из Калининграда в Петербург

Авиакомпания не допустила на свой рейс из Калининграда в Санкт-Петербург около шести пассажиров из-за сбоя в системе. Об этом «Клопс» сообщила Татьяна, провожавшая друзей в Храброво во вторник, 18 июня.

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«Я поехала провожать трёх друзей в аэропорт. Они проходили регистрацию, и вдруг им сообщили, что не могут пустить их на рейс, так как произошёл сбой в системе. На их возмущение людей просто отправили в офис авиакомпании, где тоже ничего путного сказать не смогли», — говорит Татьяна.



Как оказалось, из-за сбоя пострадали ещё три человека: мужчина и молодая пара. Собравшимся у офиса людям сотрудник сказал, что пустить на рейс могут только одного. Остальные пять остаются в аэропорту.

На горячей линии авиакомпании пассажирам посоветовали оставить жалобу на официальном сайте компании. Людям предложили питание и пообещали пересадить на ближайшие свободные рейсы.