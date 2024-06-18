«Полетит кто-то один»: пассажиров не пустили на рейс из Калининграда в Петербург

«Полетит кто-то один»: 6 пассажиров не пустили на рейс из Калининграда в Петербург из-за сбоя в системе
Авиакомпания не допустила на свой рейс из Калининграда в Санкт-Петербург около шести пассажиров из-за сбоя в системе. Об этом «Клопс» сообщила Татьяна, провожавшая друзей в Храброво во вторник, 18 июня.
«Я поехала провожать трёх друзей в аэропорт. Они проходили регистрацию, и вдруг им сообщили, что не могут пустить их на рейс, так как произошёл сбой в системе. На их возмущение людей просто отправили в офис авиакомпании, где тоже ничего путного сказать не смогли», — говорит Татьяна.
Как оказалось, из-за сбоя пострадали ещё три человека: мужчина и молодая пара. Собравшимся у офиса людям сотрудник сказал, что пустить на рейс могут только одного. Остальные пять остаются в аэропорту.
На горячей линии авиакомпании пассажирам посоветовали оставить жалобу на официальном сайте компании. Людям предложили питание и пообещали пересадить на ближайшие свободные рейсы.
«Предлагают время на 16:00, 18:00. У моих друзей стыковочные рейсы, и это не подходит. Сейчас решаем, что делать. Очень жаль, что впечатление о нашем регионе испорчено из-за такой вот проблемы», — говорит калининградка.
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