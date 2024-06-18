Фермеры получат право на размещение туристов

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, согласно которому сельхозтоваропроизводители и фермерские хозяйства могут получить право на размещение туристов.

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Закон «О развитии сельского хозяйства» будет дополнен положением, которое даст право фермерам не только выращивать продукцию, но и осуществлять деятельность в сфере сельского туризма.

Законопроектом также предлагается предусмотреть в законе «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», что фермеры могут оказывать услуги по временному размещению туристов в жилых домах.