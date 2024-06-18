Туристы помогут фермерам собирать голубику и доить коз

Востребованность сельского туризма растет во всем мире, в том числе и в России. Уставшие от городской суеты путешественники готовы погрузиться в фермерский мир, отдохнуть на природе, попробовать местный сыр или вино, освоить навыки сбора урожая. Для развития отрасли важно законодательное регулирование. Фермерам дали право размещать туристов в гостевых домах на своей территории. Такой закон Госдума приняла во втором и третьем чтении на пленарном заседании 18 июня. Ко второму чтению в закон внесли поправки, касающиеся устойчивого развития сельских территорий. Чем заняться в домике фермера на каникулах, разбиралась «Парламентская газета».

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Построить гостиницу

Термин «сельский туризм» появился в российском законодательстве в 2022 году. Такой отдых подразумевает посещение сельской местности, приобщение к традиционному укладу жизни или участие в работе аграриев на безвозмездной основе, экскурсии, питание и прочие услуги. Но статус сельскохозяйственных земель не позволял фермерам селить туристов на территории своего хозяйства.

В кабмине предложили исправить ситуацию и дать им такое право. Аграрии смогут принимать гостей и селить их в своих домах или строить гостиницы прямо в своих угодьях, а не в соседней деревне.

Закон расширяет развитие фермерских хозяйств, сказал на пленарном заседании первый зампредседателя Комитета по аграрным вопросам Владимир Плотников. Ко второму чтению к документу поступили четыре поправки, все они приняты. В том числе поправки уточнили виды деятельности фермерского хозяйства — к ним отнесли сельскохозяйственное производство и реализацию своей продукции, а также деятельность, не связанную с сельским хозяйством, но обеспечивающую устойчивое развитие сельских территорий, в том числе и туризм.



Кроме того, поправки вводят отдельную статью в закон о развитии сельского хозяйства, определяющую понятие «устойчивое развитие сельских территорий». Под ним подразумевают стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема производства, повышение эффективности сельского хозяйства, рациональное использование и охрану земель, достижение полной занятости населения и повышение уровня жизни. Обеспечит развитие не только сельскохозяйственная деятельность, но и туристическая.