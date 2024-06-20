Губернатор Краснодарского края считает, что у сельского туризма большие перспективы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что благодаря закону, который позволит фермерам размещать туристов в гостевых домах, в регионе с новой силой начнет развиваться сельский туризм. Теперь отдых в сельской местности может стать более комфортным и многодневным.

© runews24.ru

Чиновник отметил, что появление гостиниц в сельской местности не лишит земли сельскохозяйственного назначения. Само понятие «сельский туризм» было законодательно закреплено только в 2014 году. И сейчас в регионе действует 150 соответствующих туристических объектов.

Новое туристическое направление рассчитано на городских жителей, которые хотят попробовать непривычную для себя кухню, приготовить блюда из собранных собственноручно продуктов, покататься на лошадях или просто порыбачить.

19 июня Путин заявил, что в КНДР уже отправились первые поезда с туристами.

По данным портала Tvil.ru, россияне считают, что в Костромской области делают самые вкусные сыры.