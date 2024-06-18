Эксперт по туризму рассказал о привлечении путешественников в Югру

В Югре привлекают туристов межрегиональным круизом, элитными маршрутами, родовыми стойбищами ханты и манси. Чем удивляют гостей северного региона – читайте в нашем материале.

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«В регионе туристический сезон – это летний и зимний периоды. Зимой очень много разных активностей и летом тоже. Мы работаем над тем, чтобы привлечь больше туристов. Второй год принимаем теплоход «Северная сказка» (межрегиональный круиз, объединяющий Ямал, Югру и Тюменскую область. – Прим. ред), который дает нам турпоток в летний период», – рассказала «ФедералПресс» заместитель генерального директора ООО «ЮграМегаТур» Елена Мелещенкова.



По словам эксперта, в регионе есть как стандартные турпакеты, так и маршруты для богатых людей. Многодневные туры по югорским городам дорогие из-за высокой себестоимости. Но агентства рассматривают разные запросы, каждый тур рассчитывается с учетом бюджета туриста.

Развивается этнографическое направление. Бизнес привлекает туристов на родовые стойбища, в которых проживают народы ханты и манси с семьями. Еще одно популярное направление – активный тур в горы Приполярного Урала.

«Но, конечно, присутствуют нюансы и проблемы, связанные с логистикой. Брать в аренду вертолет дороговато, а на рейсы пассажирских вертолетов не всегда можно попасть и приобрести билет. Но мы все равно пытаемся дальше продвигать и реализовывать эти туристические направления», – добавила Елена Мелещенкова.



Туроператоры Югры и представители Китая планируют подписать соглашение о безвизовом посещении туристическими группами своих регионов.