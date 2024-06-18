В Ярославле обсудили состояние санаторно-курортной отрасли

Еще в 1957 году Ипполит Давыдовский, один из столпов советской медицины, заявил, что диагностика болезни у постели больного - это прошедший этап: необходимо создавать клиники для здоровых людей, чтобы обеспечить здоровье больных. О том, что нужно сделать для сохранения здоровья здоровых, шла речь на состоявшемся в Ярославле XXIII Всероссийском форуме "Здравница-2024". Это событие ежегодно привлекает руководителей, собственников, врачей и менеджеров российских и зарубежных санаториев и курортов.

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"Исторически уровень развития курортных организаций в СССР, а затем в России находился и находится на высоком уровне. В отличие от многих предлагаемых сегодня для оздоровления зарубежных курортных территорий наша страна обладает очень высоким медицинским уровнем и потенциалом. Мы сформировали ряд программ, направленных не только на реабилитацию, но и на сохранение здоровья разных возрастных групп, в том числе работающего населения", - отметил, открывая форум, президент Национальной курортной ассоциации академик РАН Александр Разумов.



"Здравница" вот уже 22 года является главной экспертной площадкой страны в санаторно-курортной отрасли. На форуме прорабатывается ее научный потенциал, представляются новые технологии, оборудование и методики. Решают участники и стратегические задачи. Одна из них сегодня - популяризация культуры здоровья как базовой ценности и распространение здорового образа жизни. И здесь сложно переоценить значение санаторно-курортного оздоровления.

Программа Международного научного конгресса в рамках "Здравницы-2024" касалась максимально широкого спектра вопросов сбережения здоровья, а также методов физиотерапии, лечебной физкультуры, медицинской и социальной реабилитации, направленных на восстановление здоровья и улучшение качества жизни.

На нескольких площадках форума каждый участник мог найти наиболее интересную для себя тему из порядка 500 выступлений и докладов. Большинство из них касались практических вещей, применимых и масштабируемых в работе различных санаторно-курортных организаций. Всего в Ярославле собрались порядка 10 тысяч участников и посетителей "Здравницы-2024". Для них были проведены пленарные заседания, стратегические и экспертные сессии, мастер-классы, круглые столы, симпозиумы. Кроме того, участники форума смогли оценить работу санаторно-курортных организаций Ярославской области во время специально организованных экскурсий.

"В прошлом году доход ярославских санаториев составил почти два миллиарда рублей"



Надо сказать, что место проведения форума не случайно. Организаторы выбирают те регионы, которые могут поделиться опытом развития санаторно-курортной отрасли. Национальная курортная ассоциация подчеркивает, что здравницы Ярославской области обладают значительным потенциалом и привлекательностью для инвесторов.

"Форум посвящен лучшему опыту санаторно-курортного лечения. Это позволяет показать наши возможности, наши уникальные наработки в этой области. Ярославская школа здравоохранения известна в стране, и на форуме ярославцы рассказали о своих возможностях, которые мы готовы открыть для гостей", - отметил мэр Ярославля Артем Молчанов.



В прошлом году санатории Ярославского региона, по данным Национальной курортной ассоциации, достигли наивысших показателей за всю историю. Их доход составил почти два миллиарда рублей, что на 18,5 процента больше предыдущего. По этому показателю область занимает второе место в Центральном федеральном округе и 17-е - в России. В 2023 году санатории приняли почти 95 тысяч отдыхающих, что на 11 процентов больше, чем годом ранее, и выше, чем средний показатель по России. Гости провели в ярославских санаториях 843 тысячи ночей. Здесь область также вторая в ЦФО.

На выставке достижений санаторно-курортной отрасли, прошедшей в рамках форума, были представлены новейшие разработки. Посетители ознакомились с новыми медицинскими технологиями, оборудованием, лекарственными средствами и методиками, применяемыми в санаториях и на курортах. Главная особенность выставки - каждый экспонат можно испытать на себе. На стендах представлены фитнес-тренажеры, массажеры, автоматические комплексы импульсных магнитотерапевтических полей и электронные измерители показателей организма. Комплексное лечение организма энергией магнитов пока кажется фантастикой. Однако авторы уверены, что их технология в скором времени станет частью здравоохранения.

"Разгоняем кровь, насыщаем лимфу. Тем самым запускаем организм в нормальный режим работы. Уникальность и эффективность этого аппарата доказана нами и нашими партнерами годами. Она очень высокая. Мы работаем над тем, чтобы вывести это оборудование на федеральный уровень", - рассказывает разработчик технологии магнитно-волнового массажа Вадим Железников.



В работе научного конгресса на "Здравнице" приняли участие ведущие специалисты в области медицинской реабилитации и физиотерапии, спортивной медицины и лечебной физкультуры, курортологии, массажа, а также педиатры, травматологи-ортопеды, неврологи, онкологи, кардиологи, гинекологи, урологи, гастроэнтерологи, психологи, нутрициологи, специалисты интегративной и персонифицированной медицины.

Форум дает возможность общения между представителями санаторных учреждений и разработчиками оборудования, которое сейчас на высоком уровне производится в России. Вместе с ними актуальные вопросы на "Здравнице" обсуждали представители науки, и это важно, поскольку лечение должно быть под контролем врачей. В итоге такая совместная работа должна привести к повышению уровня и продолжительности качественной и продуктивной жизни.

"Сейчас разрабатываются механизмы здоровьесбережения, и один из не до конца используемых ресурсов - ресурс корпоративных программ сохранения здоровья работников. Ведь именно на работе человек проводит существенную часть жизни. И это тот ресурс, который необходимо использовать. Программы корпоративного здоровья будут развиваться. Сейчас формируется нормативно-правовая база, которая будет посвящена здоровью работника: профилактике, оказанию помощи, реабилитации, санаторно-курортному лечению", - рассказал директор НИИ медицины труда имени академика Измерова академик РАН Игорь Бухтияров.



Участники и посетители "Здравницы" имели возможность ознакомиться с десятками оздоровительных методик, инноваций, тренажеров, современных трендов развития медицины. А они свидетельствуют, что модель здравоохранения, которая сводилась к коррекции течения болезни, меняет новая, призванная предупредить заболевание.

Так, ректор Ярославского государственного медицинского университета Александр Хохлов предложил рассматривать в качестве новой доктрины современного здравоохранения персонализированную медицину. Она учитывает индивидуальные характеристики каждого пациента при оказании медицинской помощи. Вся совокупность методов профилактики, диагностики и лечения основывается на индивидуальных особенностях пациента.

"Санаторно-курортное лечение - значительная часть здравоохранения. Спектр ее такой, что охватывает почти все сферы медицинской науки, все технологии вплоть до генетики и цифровых технологий. Очень много посвящено вопросам реабилитации участников специальной военной операции, их лечению и восстановлению", - рассказал академик РАН Владимир Стародубов.



Самое активное участие в выставке в рамках "Здравницы" приняли представители военных санаториев Минобороны России из Подмосковья, Анапы, Сочи, Пятигорска, Самары, Республики Крым. Военнослужащие и участники СВО проходят в этих здравницах реабилитацию и восстановление по специальным комбинированным программам.

"Это 50 учреждений, больше 20 тысяч мест. Ежегодно проходят оздоровление свыше 200 тысяч пациентов, и в нынешних условиях главная задача - реабилитация участников специальной операции, - подчеркнул заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России Сергей Долгих. - Оснащенность хорошим оборудованием, квалифицированный персонал, методики - все позволяет сделать это на достойном уровне в кратчайшие сроки. Особое внимание уделяется восстановлению психического состояния после боевой травмы, чтобы военнослужащий пришел в форму и смог продолжить службу."



Кстати

Все предложения, внесенные во время форума, будут включены в его итоговую резолюцию. Предложения участников "Здравницы-2024" будут направлены в Администрацию Президента России и в профильные ведомства для совершенствования сферы санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации населения.