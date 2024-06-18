На восточном берегу Байкала построят отели на четыре тысячи номеров

Строительство нескольких отелей с общим фондом в 4,6 тыс. номеров планируется на восточном берегу озера Байкал, в Бурятии, по федеральному проекту "Пять морей и озеро Байкал". Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС заместитель министра туризма республики Баярма Цыдыпова.

"28 марта состоялось совещание, на котором президенту был представлен проект по созданию морского курорта "Волшебный Байкал", в нем участвуют Республика Бурятия и Иркутская область. На восточном берегу, в Бурятии, создание морского курорта предполагает 54 млрд рублей частных инвестиций. Будет создано 4,6 тыс. номеров", - сказала Цыдыпова.



Она напомнила, что в республике курорт разместится в Особой экономической зоне "Байкальская гавань" и на территории села Горячинск, которое включено в Территорию опережающего развития "Бурятия".

"В настоящее время в локации морского курорта у нас действуют семь резидентов, которые реализуют свои инвестпроекты. Недавно появился восьмой резидент на участке Горячинск", - добавила Цыдыпова.



Речь о компании "Чудо Байкал" и ее проекте по созданию туристической инфраструктуры и многофункционального комплекса "Лотос" на площади 456 га.

Для развития круизного туризма на Байкале компания "Водоходъ" планирует запустить суда на электрической тяге. А крупнейшее судоходное предприятие Иркутской области - "Восточно-Сибирское речное пароходство" запустит в 2025 году на Байкале два катамарана вместительностью 148 пассажиров каждый.

"Катамараны уже построены. В 2024 году они пройдут испытания, в 2025 году выдут на рейсы", - уточнила замминистра.



Суда будут курсировать между островом Ольхон на западе Байкала, на стороне Иркутской области, и портом Турка в Бурятии. Еще одна точка - поселок Усть-Баргузин на северо-восточном берегу озера, рядом с Забайкальским национальным парком и Баргузинским заповедником. Эти особо охраняемые природные территории популярны у туристов, прибывающих в Бурятию, - путешественников привлекает красивая природа, небольшие теплые бухты с горячими источниками и знаменитое лежбище байкальских нерп. Созданием там инфраструктуры для туристов, охраной заповедных мест и экологическим просвещением занимаются сотрудники "Заповедного Подлеморья".

О том, что до 2030 года на Байкале появится новый круглогодичный курорт с нулевым уровнем загрязнения для озера, сообщил в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Глава государства пояснил, что строительство байкальского курорта является частью крупного проекта "Пять морей и озеро Байкал".