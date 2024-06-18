Как снять жилье на каспийских курортах

Отели

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Преимущество крупных отелей в том, что они работают круглосуточно — можно заселиться в любое время — и предоставляют широкий спектр бытовых и развлекательных услуг. Обычно у таких отелей большая территория, бассейны, рестораны, трансфер. Но среди сотен отелей Дагестана только один является по-настоящему крупным и относится к мировой сети — «Азимут 4*», что означает: тут соблюдаются все международные стандарты гостиничного бизнеса.

Есть еще несколько крупных гостиниц, а остальное — небольшие отели с номерным фондом до 50 комнат. Здесь также предложат завтраки, круглосуточную стойку регистрации, экскурсионные услуги. Но территория будет значительно меньше. Некоторые мини-отели занимают верхние этажи высоток. Таких услуг, как бассейн, хамам, массажный кабинет и ресторан, вы не найдете.

В летний сезон цены начинаются от 4−5 тысяч рублей за номер в сутки. Чем меньше времени до заезда, тем дороже придется заплатить. А кое-где мест нет уже до конца лета.

У большинства гостиниц есть свои сайты, которые представлены на сервисах по поиску жилья. Читайте отзывы, смотрите картинки.

Коттеджи

Практически все побережье Дагестана усыпано частными домами: что-то было построено еще в дотуристические времена как летняя дача, многое строится сейчас специально для сдачи в аренду отдыхающим. Если у вас большая семья или компания, такой вариант для вас. Есть и совсем компактные домики, рассчитанные на 3−4 человек, но чаще всего это двухэтажные виллы, где с комфортом могут разместиться до 10 гостей, а где-то даже больше, но уже за дополнительную плату. Если поехать отдыхать с друзьями, можно здорово сэкономить, поделив траты на жилье. Стоимость аренды начинается от 7 тысяч рублей в сутки. Средний чек за дом — 12 тысяч. Чем более популярной будет локация, тем дороже аренда. Самыми топовыми местами считается берег Избербаша и окрестностей на юге и район Черные камни к северу от Махачкалы. Море там почище, чем в столице.

Плюс такого размещения — максимальная близость к морю. Чаще всего домики стоят прямо на песке, из окон спальни можно любоваться рассветами над водной гладью.

Минус вытекает из плюса: чаще всего вас ждет исключительно пляжный отдых вдали от развлечений, кафе, ресторанов, набережных и кинотеатров.

Искать можно на специализированных сайтах по бронированию жилья и в соцсетях. И чем раньше начнете поиски, тем лучше. Несмотря на количество предложений и цены, к началу лета все самое-самое уже плотно забронировано.

При выборе обратите внимание, насколько развита инфраструктура, есть ли рядом продуктовые магазины, кафе, аптеки, банкоматы. Иначе без собственного авто будет проблематично даже выбраться за продуктами. Общественный транспорт на пляжи не ходит. Онлайн-карты вам в помощь.

Есть еще несколько нюансов: в летний сезон таунхаусы сдаются, как правило, от 2−3 суток. Некоторые владельцы коттеджей не приветствуют распитие спиртных напитков на своей территории, обычно об этом бывает сказано в объявлении. Другие не заселяют исключительно мужские компании.

Квартиры

Если на отдыхе вам хочется чувствовать себя как дома, арендуйте квартиру. По цене обойдется дешевле отеля и коттеджа. Обычно «отпускные» квартиры оборудованы всем необходимым для автономного проживания: есть мебель, техника, посуда, текстиль.

Стоимость аренды в приморских городах начинается от 2,5−3 тысяч рублей в сутки за однокомнатную квартиру. Тут действует правило: чем раньше забронировал, тем меньше заплатил. Оплата зависит также от количества проживающих. Очень часто базовая стоимость указана за двух человек, за остальных владелец может выставить отдельный счет, но суммы обычно символические — 300−500 рублей в сутки за дополнительного постояльца.

Плюсы аренды квартир в том, что есть больше шансов заселиться с животным. Если вы путешествуете с питомцем, уточняйте этот момент заранее. Чтобы не обмануться в ожиданиях, читайте отзывы на сервисах по бронированию, желательно свежие. Если отзывы разношерстные, смотрите, как хозяин реагирует на критику прежних жильцов. Это поможет составить представление о его адекватности. Обязательно открывайте карты. Потому что «10 минут до моря» вполне могут оказаться реальными 10 минутами, но до дикого берега, а не до пляжа.

Не забудьте задать хозяину ряд важных коммунальных вопросов: какой этаж и работает ли лифт? Помните, что во многих десятиэтажных домах Махачкалы лифт ходит только до 9 этажа — особенности местного строительства. Летом во многих домах на пару недель отключают горячую воду, график коммунальщики сообщают заранее — уточните у арендодателя, не ожидается ли это «счастье» как раз в ваш заезд. Ну и имейте в виду, что Махачкала вообще славится частыми отключениями то воды, то света — и как раз в самые жаркие дни.

Хостелы

Самый экономичный вариант проживания для непритязательных отдыхающих — хостел. Здесь будет минимальный набор всего необходимого: спальное место, шкафчик для личных вещей, санузел общего пользования, кухня одна на всех. Жить можно. Самые дешевые номера — общие. И не всегда это будут вереницы двухэтажных кроватей вдоль стен. Чаще всего современные хостелы — аккуратные и чистые. При поиске также читайте отзывы и смотрите местоположение.

Стоимость аренды места в хостеле начинается от 600−700 рублей в сутки за человека. Семейные номера стоят дороже.