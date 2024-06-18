Турпоток в Новосибирскую область заметно вырос

Турпоток в Новосибирской области в первом квартале 2024 года вырос на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник, 18 июня сообщили в пресс-службе регионального правительства.

© Bfm.ru Новосибирск

Как посчитали в областном министерстве экономического развития, с января по март, включительно, регион посетили почти 380 тысяч туристов.

«Важно отметить, что это данные по зимним месяцам, в то время как высокий туристический сезон приходится на лето. Соответственно, прогнозы на этот год у нас положительные», – заявил глава Минэкономразвития региона Лев Решетников.



Как сообщается, в среднем, туристы приезжают в Новосибирскую область на два дня, при этом наметилась тенденция к увеличению длительности пребывания до 6 суток. Дольше всего в регионе задерживаются медицинские туристы – как правило такие поездки длятся более 10 дней.

Больше всего туристов приезжают в Новосибирсую область из соседних регионов и Москвы. В столице региона туристов, как правило, привлекают зоопарк, речные прогулки, НОВАТ и Академгородок. Также популярностью пользуются санаторий «Озеро Карачи», Сузун-завод, Бердские скалы и озеро Чаны.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что два пляжа Новосибирской области получили высокую оценку за соответствие стандартам.