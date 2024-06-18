Посетители нижегородского пляжа возмутили отдыхающих своим внешним видом

Двое граждан, не постеснявшиеся оголиться на людном пляже, шокировали своим поведением жителей Нижнего Новгорода. Нудисты не в первый раз привлекают внимание очевидцев своими обнаженными телами.

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О пикантном инциденте рассказали пользователи соцсети "ВКонтакте". По словам очевидцев, нудисты облюбовали пляжи озера на ЗКПД-4. Отдыхающие в Сормовском районе смогли наблюдать оголенные тела незнакомцев, прогуливающихся по берегу. Ими оказались молодые мужчина и женщина, которые попали в объектив камеры. Об этом пишет ИА "Время Н".

"Нудисты вообще обнаглели… Разгуливают абсолютно голые люди", – рассказал автор видео.



В комментариях к публикации один из пользователей Сети предложил отправить граждан в психиатрическую больницу. Также кто-то из комментаторов отметил, что раньше нудистов часто видели на пляжах Гребного канала.

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