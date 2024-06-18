Средний Урал вошел в топ-10 регионов России по притоку туристов

Свердловская область по итогам 2023 года вошла в первую десятку наиболее привлекательных для туристов регионов России.

© РИА "ФедералПресс"

Об этом губернатор Евгений Куйвашев рассказал в своем докладе перед депутатами Заксобрания, посвященном итогам работы правительства региона в 2023 году.

«В 2023 году к нам приехали 3,8 млн туристов. Это на 22 % больше, чем в 2022 году», – поделился Евгений Куйвашев.



Он упомянул такие удачные проекты как ретро-поезд «Демидовский экспресс» и «Императорский маршрут», вызывающие большой интерес у гостей региона.

Ранее губернатор рассказал народным избранникам о рекордных показателях роста инвестиций в экономику региона.