Ради строительства магистрали планируют сдвинуть здания

В Петербурге несколько зданий Фарфоровского поста могут переехать из-за того, что они оказались на пути проектируемой высокоскоростной магистрали между Северной столицей и Москвой. В историческом комплексе была проведена специальная экспертиза, по результатам которой было решено, что постройки выдержат переезд. А значит, их не придется сносить.

Фарфоровский пост – это исторический квартал в Санкт-Петербурге. Он расположен между Софийской улицей и Московской железной дорогой. Несколько жилых двухэтажных зданий появились здесь на стыке XVIII–XIX веков. Визуально они очень похожи на местную железнодорожную станцию. Единый архитектурный ансамбль и привлекает внимание историков. Правда, объектами культурного наследия здания были признаны лишь год назад.

Сам проект перемещения больших зданий не вызывает больших сложностей – с такими задачами в Питере уже справлялись. На освободившемся месте расширят путевое хозяйство существующей железной дороги – для работы ВСМ нужны отдельные пути.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы не хотят, чтобы высокоскоростная магистраль Москва – Петербург проходила через другие города.