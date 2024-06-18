Старинная Мезень. Зачем туда ехать и что посмотреть

Мезенский округ – самая крайняя и самая северная точка Архангельской области. О далеком регионе на краешке Поморья мало что известно обычным жителям огромной страны. Для художников это родина лаконичной черно-красной мезенской росписи, для мореманов – город поморской славы, для историков – эпизод из жизни Екатерины II. На самом деле Мезенский округ – неограненный алмаз в ожерелье арктических регионов, сохранивший истинный дух Русского Севера. Чем живет арктический муниципалитет величиной с Молдавию и почему там стоит побывать хотя бы раз – в материале «ФедералПресс».

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Что означает слово Мезень и почему здесь река течет вспять

Мезенский округ – самый крупный по площади муниципалитет не только в Архангельской области, но и один из самых больших во всей европейской России. Округ образован в границах Мезенского района, его площадь 34 410 квадратных километров – по количеству «квадратов» это между Молдавией и африканским государством Гвинея-Биссау. В иной реальности в Арктике могли бы свободно разместиться три жарких Ямайки.

«Значительная часть территории округа находится вблизи полярного круга, а остров Моржовец расположен за его чертой. Поэтому дыханием Арктики здесь пропитана не только природа, но и уклад жизни местного населения, и вся история нашей северной провинции», – сказал глава Мезенского округа Валерий Авдеев.



Мезенский округ с советских времен входит в число регионов Крайнего Севера, а с 2014 года район включен в состав Арктической зоны РФ.

Административная столица – город Мезень, она расположена в 400 км от Архангельска и в 70 километрах южнее полярного круга.

Название города происходит от реки Мезень. По одной из версий, топоним родился от финно-угорского «река удачливая, удачное место охоты, промысла». Мезень – самая длинная из впадающих в Белое море рек. Ее протяженность – почти тысяча километров. Город расположен в 45 км от устья, и поэтому на уровень воды очень влияет близкое море. Для реки характерны сильные течения, полусуточные приливы – одни из самых высоких в Европе. Высота приливной волны достигает 10–12 метров, и река дважды в сутки поворачивает свое течение вспять.

Этим феноменом издавна пользуются рыбаки и мореходы: обратный ток Мезени поднимает корабли и позволяет судам с большой посадкой выйти в Белое море.

Река Мезень уникальна не только своими мощными приливами, она отнесена к нерестоохранным. Самым важным из рыбных промыслов является лов деликатесной красной рыбы – семги. Также здесь водятся минога, камбала, корех, сиг, налим, щука, окунь.

Почему мезенцы не хотят жить в селе и куда бежит лиса на гербе

Городом маленькая Мезень стала благодаря Екатерине II. В 1780 году великая российская императрица своим указом объединила две поморские слободы в уездный город в составе Вологодского наместничества.

В этом же году году матушка-государыня даровала новорожденному северному городу герб с лисой, бегущей по зеленой траве слева направо. В XXI веке на современном гербе лисица осталась как символ истории района, связанной с промыслом пушного зверя. Но бежит зверек уже в обратную сторону.

Как сообщили «ФедералПресс» в администрации Мезенского округа, численность населения округа на 1 января 2024 года составляет 7 098 человек, в Мезени зарегистрированы 2 835 горожан.

В большинстве своем Мезень сохранила целостную дореволюционную застройку. Архитектура представлена домами, построенными в стиле традиционного русского деревянного зодчества и более поздними советскими постройками.

«Фактически окружной центр мало похож на город, поскольку нет никаких признаков благоустройства. В мезенской столице до сих пор нет централизованной системы канализации, водоснабжения и отопления. Но горожане отказываются поменять статус города на сельское поселение, хотя с точки зрения законодательства это дало бы бюджетникам некоторые преимущества. В частности, сельские льготы для учителей, врачей и культработников. Но несколько опросов показали, что мезенцы категорически против смены городского статуса на сельский. Мол, только Екатерина Великая может отобрать этот титул. Наши горожане скромные и гордые одновременно», – рассказала главред сетевого издания «Север» Марина Потрохова.



Мезень – край малой авиации и самых северных мельниц

Мезенский округ – один из немногих в Архангельской области, где меньше всего круглогодичных автомобильных дорог. В большинство местных поселений и сейчас «только самолетом можно долететь». Аэропорт находится в трех километрах от центра города.

До начала нулевых в Мезень можно было добраться только на самолете или вертолете. Зимой – по зимнику – временной дороге из снега и льда. В сезонную распутицу, когда нет ледовых и паромных переправ, населенные пункты оказывались отрезанными от цивилизации.

Грунтовую дорогу Мезень – Архангельск сдали в эксплуатацию в 2008 году, и это стало настоящим прогрессом для отдаленного и малонаселенного района. Тогда соединить два города современным Мезенским трактом через малопроходимые леса, реки и болота стоило 1,1 млрд рублей.

В настоящее время почти половина дорожного полотна на маршруте Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень протяженностью 371 км не соответствует нормативам.

«Многие участки оказались в плохом состоянии. Ожидается, что до 2025 года с середины пути от Архангельска до Мезени сделают хорошую грунтовку по федеральному проекту безопасных качественных дорог. К сожалению, дорога с асфальтовым покрытием до самой Мезени с таким маленьким пассажиропотоком будет экономически невыгодной», – отметила Марина Потрохова.



Как сообщили в местной администрации, крупным объектом дорожного строительства в 2023 году стало обустройство временного объездного низководного автомобильного моста через реку Сову, что связало наземным сообщением жителей сразу трех деревень: Чижгоры, Совполья и Соколова.

«Пять месяцев шло строительство этого монументального в масштабах нашего округа инженерного сооружения протяженностью 61 метр, шириной 4,5 метра. Опоры моста – металлические свайного типа, пролетное строение – балочное, четырехпролетное, мостовое полотно выполнено из двухкантного бруса, защитное ограждение – деревянное», – отметил глава округа Валерий Авдеев.



Маленький Мезенский округ не обделен вниманием властей. За последнюю пятилетку здесь построено несколько крупных учреждений: детские сады в Мезени и поселке Каменке, новая больница в Мезени. Также в окружной столице по программе переселения из ветхого и аварийного жилья возвели трехэтажный жилой дом на 36 квартир. Это первая в истории Мезени жилая постройка выше двух этажей.

В результате 32 семьи обеспечены новым современным жильем. Строится школа в Долгощелье.

«Ведется активное строительство новых объектов, и ремонты, и благоустройство. Можно сказать, что в этом плане мезенцы довольны», – резюмировала Потрохова.



В 2023 году в городе Мезени в целях расширения фонда служебного жилья обустроено пять благоустроенных квартир для предоставления медработникам районной больницы.

Качественное транспортное сообщение и дальнейшее благоустройство поселений будет способствовать развитию туризма. Именно в Мезенский округ, в котором за долгое время сохранилась аутентичность, стремятся знающие путешественники. Здесь расположена деревня Кимжа с самыми северными мельницами мира. В 2017 году она получила статус самой красивой деревни России.

Почему про местных говорят «мезенец, что ненец»

Мезенский округ граничит с Приморским, Пинежским и Лешуконским округами, а также Республикой Коми и Ненецким автономным округом. Город Мезень на протяжении столетий исторически и экономически связан с НАО. У местных даже есть поговорка «что мезенец, что ненец», что подчеркивает общность интересов и истории северян, живущих на арктических территориях.

На мезенской земле зимуют кочевые оленеводческие бригады СПК «Ненецкая община «Канин». Договор аренды лесного участка заключен между Минприроды Архангельской области и «Канином» до 2051 года.

Осенью и зимой оленьи стада из Канинской тундры перегоняют в Мезенский округ, весной ведут обратно. Безопасность «движимого имущества» ненецких оленеводов обеспечивается силами ОМВД России «Мезенское».

Общая численность ненцев в Мезенском округе составляет 126 человек, из них 21 несовершеннолетних. Они проживают преимущественно в мезенских селах Долгощелье, Койда и Ручьи.

«Они ведут оседлый образ жизни, проживая в индивидуальных жилых домах или квартирах в многоквартирных домах. Ненцы трудоспособного возраста работают в учреждениях социальной сферы (в основном в школах – как на педагогических должностях, так и в качестве технических работников), в территориальном отделе администрации Мезенского округа, в сельскохозяйственных производственных кооперативах, рыболовецких колхозах. Дети посещают детские сады и школы», – сообщили в местной администрации.



Мезень – неограненный алмаз земли поморской

В Мезенском округе издавна жили поморским рыболовным промыслом. Здесь с советских времен сохранились мощные рыболовецкие колхозы: СПК РК «Север» в селе Долгощелье и СПК РК «Освобождение» в селе Койда. Они занимаются сельскохозяйственной деятельностью и добычей рыбы в Белом и Баренцевом морях.

Так, квоты на вылов трески и пикши были освоены в 2023 году рыболовецким колхозом «Освобождение» на 91,1 %; рыболовецким колхозом «Север» – на 86,5 %.

За счет рыбопромысловой квоты и доходов предприятия от нее сельские поселения остаются на плаву. Также в Долгощелье существует геноплеменная ферма по разведению мезенской породы лошадей. А в Койде в советские времена было большое доходное предприятие по добыче гренландского тюленя. Оно приказало долго жить в начале нулевых годов из-за запрета на вылов морского зверя.

Рыболовецкий колхоз «Север» после долгих проблем, связанных с пандемией и введением санкций, сумел достроить новое судно в Китае. Новый актив позволит увеличить рыбодобычу, а значит доходы и налогоотчисления в местный бюджет.

Еще один весьма весомый козырь Мезенского округа – алмазное месторождение им. Владимира Гриба. Оно было открыто в 1996 году, его разработкой занимается акционерное общество «АГД ДАЙМОНДС», которое в 2014 году открыло на месторождении горно-обогатительный комбинат.

«Основой экономики округа, а следовательно, и основным источником пополнения бюджета округа, являются предприятие по добыче полезных ископаемых (алмазов) – АО «АГД ДАЙМОНДС» (в процентном отношении его влияние в экономической жизни округа составляет 84 %) и предприятия рыбодобывающей отрасли, которые сохраняют и развивают традиционные поморские промыслы, – 3,2 %. Это сельскохозяйственные производственные кооперативы «Север» и «Освобождение», – сообщил Валерий Авдеев.



За 2023 год в бюджет муниципального округа поступили доходы в объеме 1 189 868 269 рублей. В том числе: налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы) составили 263 848 692 рублей, безвозмездные поступления – 926 019 577 рублей.

В 2023 году в Мезенском округе среднемесячная номинальная зарплата составила 94 052 рубля. Такая солидная сумма связана с деятельностью алмазодобывающего предприятия, зарегистрированного в Мезенском округе. Среднемесячная зарплата в муниципальных учреждениях 82 тысячи целковых. Для сравнения, среднемесячная номинальная зарплата в Архангельске за январь 2024 года составила 73 664 рубля.

Мезенский торф – новая нефть Архангельской области

Еще одной весьма доходной статьей во время заграничных санкций может стать добыча торфа, который в избытке в краю болот. Им топят, удобряют землю, а также используют в химии и медицине для получения активированного угля, смол, воска и даже лекарственных препаратов. Особый интерес к мезенскому торфу проявляет дружественный Китай.

«В Мезенском районе в промышленных масштабах с привлечением современных технологий стали добывать торф. Это новый товар для экспорта, которым интересуются китайцы», – отметила Потрохова.



Переговоры о перспективах торговли «новой нефтью» прошли в мае текущего года в китайском Харбине, где с рабочим визитом побывала делегация Поморья во главе с губернатором Александром Цыбульским.

Летом 2023 года Мезенская теплоснабжающая компания приступила к реализации перспективного проекта – разработке месторождения «Большой Калтус-1» в Мезенском округе. Дело в том, что своих дров здесь нет, а уголь для местных котельных приходится доставлять в поселения за тысячи километров из других регионов, что явно не удешевляет коммуналку для местных жителей и предприятий.

С начала отопительного сезона – 2024 первый торф успешно используется в качестве источника тепла на котельных села Дорогорское. Его себестоимость оказалась на 30 % ниже, чем завозного каменного угля. Запасы торфяных месторождения составляют 828 тысяч тонн. При годовом объеме добычи в 20 тысяч тонн этого окажется достаточно, чтобы отапливать весь Мезенский округ в течение 70 лет.

Увеличение доходов в мезенский окружной бюджет может быть связано с развитием туризма, на который делают ставку в Поморье. Пока это вопрос перспективы, связанный с логистикой и инфраструктурой. Но в местных поселениях уже задумываются о том, чтобы открывать гостевые дома для путешественников, стремящихся увидеть уникальные объекты и не тронутые цивилизацией прекрасные ландшафты.