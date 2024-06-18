Ямал объединит туризм и молодежную политику

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов с главой Росмолодежи Ксенией Разуваевой и губернатором Приморья Олегом Кожемяко провели заседание по молодежной политике и туризму во Владивостоке. Какие идеи прозвучали на заседании – читайте в нашем материале.

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«Сейчас формируется каркас новых нацпроектов, необходимо заложить ряд мероприятий: финансирование, стимулирование, повысить доступность поездок, развивать социальные стимулирующие программы для ребят и студентов», – рассказал в своем телеграм-канале губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.



Как уточнил Артюхов, сейчас идет сопряжение туризма и молодежной политики, президент РФ Владимир Путин поставил цели по увеличению внутреннего туризма и развитию патриотизма. Глава Ямала уточнил, что самый эффективный способ полюбить свою страну – познакомиться с ней, ее культурой, народом и природой.

«Увлечь молодых людей идеей внутреннего туризма, наполнить их путешествия патриотическим смыслом», – отметил Артюхов.



Сделать поездки доступнее – задачи будущего нацпроекта «Молодежь и дети». Ямал несколько лет отправляет ребят в путешествия по стране, в округе весь год работает образовательный центр по молодежному туризму.

«Президент не так давно побывал на Чукотке, тем самым посетив все регионы России. Это вдохновило молодежь, нашу команду «Больше, чем путешествие» и круглогодичного молодежного образовательного центра по туризму на Ямале запустить спецпроект «Клуб 89», – сказала Разуваева.



Напомним, что нацпроект «Молодежь и дети» коснется более 50 млн человек от 3 до 35 лет. О нацпроекте глава Ямала говорил президенту РФ еще в 2022 году.